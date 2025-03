Uno degli appuntamenti più emozionanti del 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, (tra gli eventi centrali della 77ª Festa del Mandorlo in Fiore) si è svolto stamattina al Palacongressi di Agrigento, con le esibizioni dei gruppi folk partecipanti al festival: Albania – Ensemble Librazhidi; Honduras – Escuela de Formacion Artistica Zorzales De Sula; Kirghizistan – Seytek Choreographic Folk Ensemble; Macedonia – Ensemble Megdan; Panama – Academia de Proyeccion Folklorica Josè Corella; Slovacchia – Folklore Group Kornicka; Sri Lanka – Carmel Girls Central College; Taiwan – Luna Rhythm Dance Group

Turchia – Yalova Tufag;

L’Albania ha portato in scena le vivaci danze tradizionali albanesi, caratterizzate da movimenti energici e costumi dai colori accesi che raccontano la ricca storia di questo paese balcanico. L’Honduras ha fatto conoscere le tradizioni centroamericane attraverso coreografie che mescolano influenze indigene e spagnole.

Il gruppo del Kirghizistan ha presentato danze che evocano le steppe e la vita nomade. La Macedonia ha esibito il ricco repertorio folkloristico dei Balcani con le sue caratteristiche poliritmie e melodie suggestive.

Il continente americano è rappresentato da Panama con canti e costumi di influenze africane, europee e indigene. L’Europa dell’Est con il gruppo della Slovacchia molto applaudito per suoi balli caratterizzati da precisione tecnica e costumi riccamente decorati.

Dall’Estremo Oriente è arrivato il Luna Rhythm Dance Troupe di Taiwan, con le sue millenarie tradizioni cinesi rielaborate nella specificità culturale taiwanese. Infine, la Turchia ha presentato un repertorio che riflette il crocevia di culture che caratterizza questo paese a cavallo tra Europa e Asia.

Vedere la sala Zeus del Palacongressi occupata in ogni ordine di posti da diverse centinaia di bambini e ragazzi delle scuole della città e dei paesi vicini e vederli condividere un momento di festa così esaltante per tutti loro e ricco di emozioni ci riporta alla mente quanto ebbe a dire il “papà” di questo straordinario Festival, Claudio Criscenzo: “I bambini aiutano i bambini”.

Questo festival celebra davvero la cultura e il folklore internazionale, con particolare attenzione ai bambini, simbolo di pace e fratellanza.

E oggi il figlio di Claudio Criscenzo, Luca, che ha continuato il cammino iniziato dal suo genitore descrive ai nostri microfoni la sua emozione: “siamo veramente felici di tutto questo affetto che gli spettatori ci danno e ci hanno dato anche anche ieri nelle sfilate. Abbiamo visto come la gente era veramente felice di vedere tutti questi bambini, provenienti da diverse parti del mondo, arrivati sin qui per esprimere e trasmettere la loro cultura e le loro tradizioni. I valori che stanno alla radice di questa esperienza sono gli stessi che mio padre ha affermato quando ha cominciato questa avventura. Sono i valori dell’amicizia della pace. E abbiamo anche fatto un video che viene diffuso sui social in cui i gruppi partecipanti a questa edizione del festival, nella loro lingua, esprimono un messaggio di pace”.

Le esibizioni dei gruppi folkloristici internazionali, presentate da Giuseppe Moscato, hanno trasformato il palcoscenico agrigentino in un crocevia di culture, tradizioni e messaggi di pace. Un’importante occasione di scambio culturale e di educazione alla diversità per i giovani studenti agrigentini, che ha offerto a tutti loro l’opportunità di viaggiare simbolicamente attraverso le tradizioni di otto paesi diversi. Tra i gruppi partecipanti, oltre a quelli internazionali, c’erano anche alcuni gruppi folkloristici locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I carusi della Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.

L’evento odierno si inserisce in un programma ricco e articolato che proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori spettacoli, sfilate e momenti di condivisione.

Anche quest’anno il “Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, organizzato dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento, ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Il prestigioso riconoscimento dell’UNESCO – Commissione Nazionale Italiana, è motivato, come si legge nella nota di conferimento inviata dal Segretario generale Enrico Vicenti al presidente dell’AIFA, Luca Criscenzo, “In considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”.

“I gruppi sono già felicissimi di tutto quello che hanno visto ad Agrigento e che vedranno nei prossimi giorni, sono innamorati e già mi chiedono di tornare nei prossimi anni e questo sicuramente è una carta vincente per Agrigento Capitale della Cultura”, conclude Luca Criscenzo.

Il programma della Sagra del Mandorlo prevede numerosi altri appuntamenti con il 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”,

