Il 22 agosto 2025, nella suggestiva cornice del Saudade Verão Club a Marina di Palma (Contrada Capreria), torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Gattopardo Wine, giunto alla sua quarta edizione.

Organizzato da Enofriends in collaborazione con Saudade Sala Ricevimenti, l’evento promette una serata all’insegna dell’eccellenza enogastronomica e dell’intrattenimento di qualità. I partecipanti potranno vivere un viaggio sensoriale tra vini pregiati, degustazioni gourmet e musica dal vivo, il tutto in un’atmosfera unica, con il mare a fare da scenografia.

La manifestazione sarà impreziosita dalla presenza della band Lash Out e dal DJ set di T. Boss, con momenti di show cooking e la partecipazione di produttori e sommelier dell’AIS Sicilia – Agrigento Caltanissetta.

«Gattopardo Wine è un evento che unisce tradizione e innovazione, un’occasione per valorizzare i sapori e le eccellenze del territorio» sottolineano gli organizzatori, che invitano il pubblico a non perdere un appuntamento diventato simbolo dell’estate in provincia di Agrigento.

Per informazioni e prenotazioni: Luigi 345 9769417 – Giancarlo 380 1072562 – Giuseppe 328 8224957.

Nella foto di gruppo il presidente Mario Puzzo con i soci “Enofriends” Giancarlo Lumia, Lillo Farruggio, Luigi Gangarossa e Santoro Castronovo

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp