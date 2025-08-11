Il Costabianca torna a vivere: sul palco Tony Sperandeo tra risate, ricordi e Sicilia

Uno dei palcoscenici più affascinanti dell’estate agrigentina sta ritrovando la sua voce. Il teatro Costabianca, affacciato sul mare di Lido Rossello a Realmonte, è tornato a riempirsi di luci, applausi e grandi nomi, confermandosi tra i punti di riferimento della scena culturale estiva.

Martedì 12 agosto sarà la volta di Tony Sperandeo, icona del cinema e della televisione italiana, che porterà sul palco uno spettacolo fatto di comicità, confessioni intime e memorie di set. Dal racconto degli incontri con grandi registi, alle riflessioni sulla Sicilia di ieri e di oggi, l’attore palermitano offrirà al pubblico un viaggio tra emozioni e risate.

Premiato con il David di Donatello nel 2001 per I cento passi, Sperandeo ha attraversato oltre quarant’anni di carriera passando con disinvoltura da ruoli drammatici legati al mondo della criminalità a personaggi ironici e popolari. Ha lavorato con firme prestigiose come Marco Tullio Giordana, Giuseppe Tornatore, Michele Placido e Pif, portando la sua intensità tanto sul grande schermo quanto a teatro e in televisione.

Per il pubblico del Costabianca, sarà l’occasione di vivere un incontro diretto e informale, dove gli aneddoti si mescolano alla risata, e dove l’arte si fonde con la bellezza mozzafiato della costa di Realmonte, a due passi dalla Scala dei Turchi.

L’evento fa parte del cartellone estivo patrocinato dal Comune, con la direzione artistica di Marco Gallo, che sta riportando questo teatro all’attenzione del grande pubblico, restituendogli il ruolo che merita: quello di cuore pulsante dell’estate culturale in riva al mare.

