Incidente stradale, questa notte, lungo la statale 189 all’altezza del viadotto di fronte i quartieri di Fontanelle e Sangiusippuzzu ad Agrigento. Un quarantenne in moto si è schiantato contro le barriere metalliche. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a notare il motociclista riverso sull’asfalto.

Sul posto due autoambulanze del 118. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportati traumi sparsi sul corpo, ma per sua fortuna non versa in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.

