Torna a Castrofilippo la “Sagra della Cipolla”

Torna a Castrofilippo, dopo lo stop dovuto alla pandemia Covid 19, la “Sagra della Cipolla” giunta quest’anno alla sua 28° edizione. Una tre giorni, il 10, 11 e 12 agosto, che si svolgerà tra degustazioni e momenti di spettacolo per celebrare il prodotto tipico castrofilippese presidio “Slow Food”. Per l’occasione, piatti tipici a base di cipolla Paglina saranno preparati dai ristoratori e dalle pizzerie di Castrofilippo e verranno distribuiti negli appositi stand per essere assaggiati dai visitatori. Questo il programma completo della tre giorni: mercoledì 10 agosto alle 21, i ristoratori di Castrofilippo presenteranno le loro specialità a base di cipolla nel corso di una serata con canti e musiche popolari siciliane dal titolo “Festa allegria e passioni di Sicilia” a cura dell’associazione culturale Diapason Scala dei Turchi di Realmonte. Giovedì 11 agosto ore 21, Street Food e spettacolo cabarettistico con Sasà Salvaggio. Venerdì 12 agosto, Street Food e spettacolo cabarettistico con “I Quattro Gusti”. Centro delle iniziativa sarà il viale Bonfiglio. Durante la Sagra della Cipolla ci sarà, inoltre, l’esposizione di una struttura realizzata in carta pesta che raffigura il prodotto tipico castrofilippese realizzata dall’associazione “Happy People” di Castrofilippo. “Auspichiamo- dichiarano il sindaco Franco Badalamenti e l’assessore allo sport, turismo e spettacolo Salvatore Alessi- la partecipazione di tanti visitatori in questi tre giorni di iniziative dedicate alla nostra cipolla che ha raggiunto le tavole di milioni di italiani e viene usata in cucina da chef di fama internazionale. Saranno tre giorni, intensi, ricchi di iniziative e di buona cucina- concludono Badalamenti e Alessi- che vogliamo condividere con quanti ci onoreranno della loro partecipazione”.