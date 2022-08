Rapinò esercizio commerciale, arrestato e portato in carcere

Condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione e al pagamento di 1.500 euro di multa, per una rapina con alcuni colpi di arma da fuoco, avvenuta il 6 ottobre del 2019, in un noto esercizio commerciale del centro di Licata. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un pregiudicato del luogo di 36 anni, Angelo Antona, riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso, e di porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco.

L’attività di indagine del personale del Commissariato di Licata aveva permesso di individuare il pregiudicato, quale autore della rapina, e di arrestarlo quasi in flagranza del reato. Adesso, dopo la sentenza di condanna, a carico dell’uomo, è stato emesso un ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, eseguito dalla polizia. Dopo le formalità di rito, il licatese è stato condotto presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.