Topi in giro per la città, Cantone presenta atto di indirizzo

Praticamente avvistare topi in giro per la città di Agrigento è cosa, ormai, nota. Il consigliere comunale di Forza Italia Carmelo Cantone, Presidente della V Commissione Consiliare Permanente Pubblica Istruzione-Cultura-Sport-Spettacolo, in seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini e di associazioni di categoria , questa mattina , ha inoltrato al Comune un atto di indirizzo per evidenziare “un notevole stato di degrado dovuto soprattutto alle scarse condizioni igieniche in alcune parti della città (Vie Gioieni-Madonna degli Angeli)”. “Atteso che la città è invasa da sacchetti di spazzatura e cumuli di rifiuti di ogni genere e che la scerbatura avviene solo in particolari zone, lasciandone altre in totale abbandono, tutto ciò crea un perfetto habitat per roditori che ormai numerosi girano indisturbati; in particolare in alcune zone (Gioieni-Madonna degli Angeli) la mancanza di igiene costringe i residenti a tenere chiuse porte e finestre per evitare che ospiti indesiderati si intrufolino nelle abitazioni. La situazione in città è ai limiti della vivibilità e quel che è più grave che ciò avviene proprio nel periodo di maggior afflusso turistico” A tal fine il Consigliere Cantone consapevole dei rischi che in questo momento corrono i nostri concittadini, al fine di tutelarne la loro salute “indirizza l’Amministrazione attiva per programmare con urgenza un intervento straordinario di derattizzazione in città ed in particolare nella zona Via Gioieni-Via madonna degli Angeli per mettere in sicurezza l’intera città eliminando quindi i gravi inconvenienti di tipo igienico sanitario che derivano dalla presenza di numerosi ratti di grosse dimensioni che minacciano la salute e l’incolumità fisica delle persone e scongiurare gravissime preoccupazioni sanitarie.”