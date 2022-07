Gianfranco Jannuzzo in “Recital” racconta la “sua” Sicilia

Martedì 16 agosto prossimo, Gianfranco Jannuzzo sarà in scena sul palco del Teatro Tempio di Giunone con “RECITAL”. “Ho sempre cercato di raccontare gli italiani attraverso l’uso dei nostri dialetti, convinto, come sono, che essi abbiano, per la loro naturale immediatezza, spontaneità, ricchezza di sfumature, una forza di comunicazione straordinaria e che rivelino, quasi sempre,

il carattere, l’intima indole di chi li adopera: Veneti, Calabresi, Liguri o Campani che siano. Siamo tutti orgogliosi di essere Lombardi o Lucani , c’è sempre in tutti noi tanto sano campanile, ma alla fine siamo semplicemente orgogliosi di essere Italiani.” “Recital- continua l’attore- è uno spettacolo nel quale accanto a quelli che considero i miei “cavalli di battaglia” presento alcuni brani inediti. Racconto la mia Sicilia, così come l’ho vissuta e conosciuta; la Sicilia che ho imparato ad amare grazie all’amore che ne avevano e ne hanno i miei genitori. Una Sicilia allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. Isola, forse, ma sicuramente Ponte per mille culture. Ne racconto le contraddizioni La Sicilia ricca, fertile e ubertosa di Federico II “Stupor Mundi “e la Sicilia umiliata, ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti” Orror Mundi” E raccontando la Sicilia racconto gli Italiani che con il nostro straordinario senso dell’ umorismo sappiamo ridere di tutto e di tutti e soprattutto, cosa ancora più importante, di noi stessi.”

I biglietti sono in vendita al prezzo di 20,00 € (compresi I diritti) on-line sul circuito www.mailticket.it o nelle prevendite di Agrigento in Via Platone, 5 e Via Imera, 29, il botteghino del teatro aprirà alle ore 20:00 nei giorni degli spettacoli. Informazioni al numero telefonico 0922 25 019.