Pronto il piano della viabilità per i concerti estivi, la TUA mette bus navetta gratuiti

Pronto il piano della viabilità per i concerti della stagione. Festival Il Mito – XVI edizione

La TUA mette a disposizione gratuitamente i bus navetta per raggiungere il teatro. I biglietti degli spettacoli valgono come titoli di viaggio

Manca ormai poco all’avvio della XVI edizione del Festival “Il mito” al teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio: primo appuntamento giovedì 28 luglio con il concerto de Il Volo.

Predisposto il piano della viabilità e dei parcheggi nelle zone prossime al teatro. In particolare il Comune di Agrigento, grazie alla disponibilità dell’azienda di trasporti urbani TUA, metterà a disposizione gratuitamente dei bus navetta che effettueranno delle fermate in viale Leonardo Sciascia per consentire al pubblico di parcheggiare comodamente in vari punti del Villaggio Mosè e di raggiungere poi il teatro a Piano San Gregorio avvalendosi dei bus della TUA. Non sarà necessario acquistare alcun ticket per salire a bordo: il biglietto del concerto varrà infatti come titolo di viaggio. I bus effettueranno tutte le fermate presenti al Villaggio Mosè che normalmente si fanno nei normali percorsi urbani. Saranno a disposizione dalle 19:30 in poi. Il capolinea sarà la rotonda Giunone dove il pubblico scenderà dal mezzo per raggiungere a piedi il teatro percorrendo alcune decine di metri.

Tutto questo se si vorrà evitare di utilizzare il parcheggio interno del teatro che sarà comunque disponibile fino ad esaurimento dei posti auto (l’ingresso in questo caso ha un costo di 3 euro). Sarà disponibile anche il parcheggio (a pagamento) di Porta V, nei pressi della clinica Sant’Anna, dal quale si potrà raggiungere il teatro a piedi percorrendo il viale La Loggia per circa un chilometro. Il cosiddetto “Viale alberato” sarà interdetto al traffico ad eccezione dei taxi che saranno a disposizione del pubblico per i trasferimenti brevi dal parcheggio di Porta V fino all’ingresso del teatro: questa è la soluzione più comoda (perché permette di essere accompagnati con mezzo privato fino ai cancelli) ma anche più costosa.

In definitiva sono disponibili 4 opzioni: parcheggiare al Villaggio Mosè e avvalersi dei bus della TUA (gratis), usare il parcheggio del teatro (3 euro) oppure lasciare la propria auto a Porta V e pagare solo il ticket di sosta facendo un chilometro a piedi oppure andare in taxi fino ai cancelli pagando il servizio in base alle tariffe applicate dai conducenti.