Si completa il quadro dei riconoscimenti “Orgoglio Siciliano oltre confine” che saranno consegnati nel corso della serata dell’8 agosto alla Fattoria Valle dei Templi, organizzata da AgrigentoOggi.

L’evento vedrà la premiazione dei vincitori dei concorsi fotografici “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero”, ma sarà anche l’occasione per rendere omaggio a personalità che, con il loro lavoro, rappresentano autentiche eccellenze della Sicilia.

L’ultimo nome annunciato è quello di Tonino Guzzo, enologo originario di Aragona e tra i professionisti più apprezzati del panorama vitivinicolo nazionale.

Da oltre trent’anni Guzzo è protagonista della crescita qualitativa del vino siciliano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più importanti realtà dell’enologia italiana, distinguendosi per una filosofia che mette al centro il territorio e la valorizzazione dei vitigni autoctoni.

Tra i primi a credere nelle straordinarie potenzialità del Catarratto e del Perricone, ha contribuito al rilancio di due varietà oggi considerate simbolo della nuova identità vitivinicola dell’Isola. Parallelamente ha dedicato una parte importante della propria attività alla ricerca e allo sviluppo della spumantistica siciliana, dimostrando come i vitigni dell’Isola possano esprimere bollicine di assoluta qualità, capaci di competere con le migliori produzioni nazionali.

Innovazione, ricerca e rispetto del territorio sono da sempre i principi che guidano il suo lavoro, diventato un punto di riferimento per numerose aziende vitivinicole siciliane.

Con il riconoscimento “Orgoglio Siciliano oltre confine”, AgrigentoOggi intende rendere omaggio a un professionista che ha saputo raccontare la Sicilia attraverso il vino, contribuendo a far conoscere e apprezzare l’identità enologica dell’Isola ben oltre i confini regionali.

Con Tonino Guzzo si conclude la presentazione dei premiati dell’edizione 2026. Nel corso della serata saranno inoltre consegnati i riconoscimenti alle archeologhe Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello e Maria Serena Rizzo, all’attore e doppiatore Paolo Macedonio e all’imprenditore Gianofrio Pagliarulo, insieme ai premi destinati ai vincitori dei concorsi fotografici dedicati al Mandorlo in Fiore e a San Calogero.

L’appuntamento è per venerdì 8 agosto alla Fattoria Valle dei Templi. Il ritrovo è fissato alle 18.30 presso il parcheggio antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco di Villaseta, da dove un trenino navetta gratuito accompagnerà gli ospiti fino alla location. L’inizio della manifestazione è previsto alle 19.00.

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