VisitAgrigento ed il WWF Torre Salsa, ente gestore della riserva, organizzano una tombola con breve passeggiata in natura per sabato 23 dicembre prossimo, dalle 9:30 alle 12:45 circa. L’attività, del tutto gratuita, sarà dedicata ai bambini dagli 8 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore. La tombola, che si terrà a fine passeggiata nei locali del centro visite, prevede alcuni premi ed alla fine dell’esperienza si terrà una degustazione offerta da un’attività locale. Lunghezza itinerario: 900 m circa (può variare a seconda delle necessità del gruppo e delle condizioni meteo). La visita sarà coordinata da Alessandro Salemi, Direttore della riserva, e gli operatori del WWF Torre Salsa; Marcello Mira, guida naturalistica Federscursionismo Sicilia; Nino Dinolfo, educatore ambientale. L’evento è del tutto gratuito ed offerto dal WWF Torre Salsa, da VisitAgrigento ed alcuni sponsor locali. Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare via whatsapp il numero 3807985180.