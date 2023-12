Sostenibilità, qualità e innovazione: il progetto di Terra Dunci ad Agrigento per una panificazione d’eccellenza

I fratelli Pendolino, Maria Luisa e Rosario, portano il progetto di Terra Dunci nel cuore di Agrigento, con l’intento di dare un nuovo impulso al settore della panificazione sostenibile. Maria Luisa ci parla del progetto e delle motivazioni che hanno spinto l’azienda ad investire in questa nuova sede.

“Abbiamo fondato Terra Dunci nel 2018 ad Aragona, partendo da una tradizione familiare nel settore agricolo. Nel corso degli anni, abbiamo visto la nostra realtà crescere professionalmente, attirando una numerosa clientela agrigentina che si sposta per provare i nostri prodotti. Questo ci ha incoraggiato a guardare al futuro e ad espanderci ulteriormente, concentrandoci su un mercato più ampio, come quello agrigentino”, afferma Maria Luisa Pendolino.

Rosario Pendolino, titolare di Terra Dunci , illustra le caratteristiche dei loro prodotti: “Da anni utilizziamo metodi di lavorazione legati alla tradizione panificatoria. Produciamo cinque ceppi diversi di lievito madre, impiegati nelle nostre varie linee di produzione, che vanno dal pane comune alla pizza, adatti anche a particolari esigenze alimentari come le intolleranze.”

Per garantire la qualità e l’efficienza della produzione, Terra Dunci si è avvalsa della consulenza della FORME Group, azienda specializzata in tecnologie innovative per la panificazione. “Il connubio con forme group ci ha permesso di adottare tecnologie avanzate come il forno Orion Evo, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione e ridurre il consumo energetico”, spiega Rosario.

Inoltre, l’azienda ha investito in strumentazioni moderne come Climother, una macchina che permette di produrre in modo efficiente senza necessità di lavoro notturno, contribuendo così non solo alla sostenibilità ambientale ma anche a quella sociale, mantenendo il lavoro del fornaio appetibile anche per i giovani.

“Con l’apertura della nuova sede ad Agrigento, offriremo una vasta gamma di prodotti, dal pane ai panini, dalla rosticceria agrigentina ai fritti e alla pizza alla pala, preparata con acqua fermentata per una maggiore leggerezza e digeribilità”, aggiunge Rosario.

Un’anticipazione speciale: “Recentemente, abbiamo ottenuto la concessione del marchio Diodoros, il che ci permetterà di produrre un pane con farine provenienti dalla Valle dei Templi. Questo è motivo di grande orgoglio per noi, che ci presentiamo ora al territorio agrigentino.”

Infine, Maria Luisa invita tutti alla grande inaugurazione della nuova sede il 29 dicembre alle ore 19:00 in via Crispi 70-72: “Sarà un’occasione per gustare le nostre prelibatezze e scoprire i nostri prodotti di alta qualità.”