Il Prefetto Romano: Progetti e dialogo per Agrigento, in anteprima il programma della Prefettura verso il 2025

Il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha tenuto un incontro con giornalisti e vertici delle forze dell’ordine, rivolgendo gli auguri natalizi all’intera cittadinanza e sottolineando l’importanza della collaborazione quotidiana. “L’incontro è stato pensato per consolidare il legame con coloro con cui operiamo a stretto contatto,” ha affermato Romano.

Durante l’evento, il Prefetto ha esortato i giornalisti a dare rilievo alle esigenze e alle richieste dei cittadini, promuovendo un maggiore focus sui loro bisogni.

Ripercorrendo il bilancio dell’anno in chiusura, Romano ha anticipato il programma della Prefettura per il 2024, indicando questo come un periodo preparatorio per Agrigento in vista dell’evento tanto atteso, la nomina a Capitale della Cultura nel 2025. Le priorità su cui la Prefettura si concentrerà a partire dal primo gennaio riguarderanno i settori dei trasporti, della movida, dei servizi idrici e dei rifiuti, tematiche di rilevanza attuale che non possono essere trascurate nella futura Capitale della Cultura.

Sin dall’insediamento, Romano ha aperto le porte degli alloggi prefettizi alla cittadinanza, promuovendo il dialogo con cittadini, istituzioni, rappresentanti sociali, sindacali e della società civile. Ha voluto trasformare la Prefettura in un punto di incontro e di promozione di eventi culturali.

In occasione delle festività natalizie, all’interno degli alloggi è esposto un presepe artistico, mentre ulteriori iniziative culturali sono state promosse per coinvolgere la comunità.

Il Prefetto Filippo Romano presenta il programma della Prefettura per il 2024 e augura Buone Feste alla cittadinanza in un video esclusivo

Il Prefetto Filippo Romano e il Vice Prefetto Elisa Vaccaro dialogano con i rappresentanti della stampa e delle forze dell’ordine negli alloggi prefettizi.