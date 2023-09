Tombaroli nuovamente in azione nei terreni confinanti con il perimetro del sito archeologico di Eraclea Minoa, precisamente nell’area attorno all’anfiteatro, in territorio di Cattolica Eraclea. Come accade da anni praticamente. Quindici gli scavi clandestini, profondi dai 10 ai 20 centimetri, fatti per cercare reperti archeologici. Dopo la scoperta a formalizzare la denuncia, ai carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea, è stato uno degli impiegati presso il polo museale di Eraclea Minoa.

Dalla ricostruzione dell’accaduto i responsabili si sono intrufolati nell’area recintata ed hanno praticato dei “fossetti” nel terreno, verosimilmente, anche se non vi è alcuna certezza, riuscendo o meno, ad asportare uno o più reperti archeologici. Dell’episodio si stanno occupando i carabinieri, che insieme al personale della Scientifica dell’Arma, hanno svolto un sopralluogo, effettuati i rilievi, ed avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della città dei Templi.