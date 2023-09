Momenti di paura, ieri pomeriggio, in via Imera, all’altezza del Quadrivio Spinasanta, per l’incendio improvviso che ha avvolto una Fiat Punto mentre era in marcia. Nessuno, per fortuna, si è fatto male. L’automobilista è riuscito ad allontanarsi in tempo. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Per l’utilitaria non c’è stato nulla da fare, è andata completamente distrutta e ridotta a carcassa. Al lavoro anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno chiuso la strada fino alla conclusione dell’opera di spegnimento dei pompieri.