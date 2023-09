Ignoti hanno tagliato di netto i cavi tiranti zincati di sostegno ai filari del vigneto e fatto finire sul terreno 600 piante di viti ed una quantità imprecisata di uva da mosto. Il danno è stato stimato in circa 30mila euro, purtroppo, non coperta da assicurazione. Il raid è stato messo a segno all’interno di 3 ettari di terreno, in contrada “Iacopo – Filippo”, in territorio di Campobello di Licata, di proprietà di un pensionato sessantanovenne.

E’ stato lo stesso proprietario, recandosi nel suo fondo, ad accorgersi dell’accaduto. Poi si è presentato ai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, ed ha formalizzato la denuncia. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. Si tratta dell’ennesimo danneggiamento tra Canicattì, Campobello di Licata e Naro, di questo genere di raid mirati a devastare i vigneti.