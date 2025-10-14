Ha somministrato alcolici a minorenni di un’età inferiore ai 16 anni. Il titolare di un locale della movida, dalle parti della via Atenea, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16.

Lo hanno fatto i poliziotti della Questura impegnati, sabato notte, negli ordinari servizi di ordine pubblico per garantire una “movida sicura”. Gli agenti hanno accertato che i ragazzi avevano quindici anni e il titolare dell’attività lavorativa gli aveva venduto le bevande senza fare i prescritti controlli sui documenti personali.

