Le devastazioni nelle campagne dell’Agrigentino si susseguono una dopo l’altra. L’ultimo raid in ordine di tempo in contrada “Dragotto” nelle campagne di Burgio. Preso di mira il fondo agricolo di proprietà di un pensionato settantacinquenne del luogo. Ignoti nottetempo si sono intrufolati nel suo terreno e hanno danneggiato, mediante il taglio delle chiome, ben 11 alberi d’ulivo.

L’anziano, dopo l’amara scoperta, ha presentato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori. La Procura di Sciacca, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento aggravato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp