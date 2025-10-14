Una rissa è scoppiata nelle vicinanze di un locale della movida in contrada “Foggia” a Sciacca. Uno dei coinvolti è finito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Cinque giovani, compreso il ferito, di un’età compresa dai 20 ai 25 anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Si tratta di tre giovani di Sciacca e due di Lucca Sicula. A denunciarli sono stati i carabinieri. I motivi della rissa non sono chiari.

