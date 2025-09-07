AGRIGENTO – Una notte da segnare in calendario per gli appassionati di astronomia e non solo. L’Italia intera, compresa Agrigento, ha potuto assistere allo spettacolo dell’eclissi di Luna, immortalata dallo scatto del fotografo Attila Mamo che ha fissato in un’immagine la magia del fenomeno visto dai cieli siciliani.

L’eclissi, iniziata poco dopo il tramonto, ha mostrato progressivamente il disco lunare oscurarsi, tingendosi in seguito di tonalità rossastre. Un effetto dovuto alla diffusione della luce solare nell’atmosfera terrestre, che filtra i raggi e dona alla Luna il celebre colore rosso sangue.

Un evento che non ha richiesto telescopi né strumenti particolari: «Il metodo migliore – spiegano gli esperti – è semplicemente guardare fuori dalla finestra verso Est». E così hanno fatto in tanti, tra curiosi e appassionati, che si sono affacciati a balconi e terrazze per ammirare la “Luna rossa”.

Le condizioni atmosferiche favorevoli hanno reso il cielo limpido, permettendo una visione chiara del fenomeno. L’eclissi, durata diverse ore, ha attraversato più fasi fino al momento culminante, quando la Luna, pienamente avvolta dall’ombra terrestre, ha mostrato la sua veste più suggestiva.

Uno spettacolo che non è solo poesia, ma anche occasione di studio per gli astronomi, chiamati a osservare le dinamiche celesti che regolano l’armonia del nostro sistema.

Agrigento, con la sua Valle dei Templi che si staglia sotto il cielo notturno, ha offerto uno scenario che unisce la bellezza della natura a quella della storia, facendo da cornice a un evento che ha rapito lo sguardo di tutti.

