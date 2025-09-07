II 7 settembre 2025 resterà una data speciale per gli ex studenti della 5ª D, diplomatisi nel 1985 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Brunelleschi” di Agrigento. A quarant’anni di distanza, i compagni di allora si sono ritrovati numerosi, con grande emozione, presso un locale Agrigentino per celebrare non solo un traguardo di vita, ma soprattutto l’amicizia che il tempo non ha scalfito.

La giornata, resa indimenticabile dal clima di affetto e nostalgia, è stata impreziosita dalle parole di Gerlando Nocera, compagno di classe e promotore della rimpatriata, che ha letto una lettera toccante, capace di riportare tutti indietro nel tempo, tra ricordi scolastici, sogni e speranze di gioventù. Momenti di allegria e commozione si sono intrecciati, tra brindisi, racconti, fotografie e una grande torta celebrativa dedicata al 40° anniversario della classe.

I protagonisti della giornata (da sinistra verso destra): Giuseppe Agnello, Domenico Girgenti, Salvo Mazzara, Angelo Firetto, Claudio Colletti, Enzo Graziano, Alfonso Mantisi, Lillo Pisano, Enzo Sammartino, Enzo Cottone, Giuseppe Catanzaro, Enzo Di Rosa, Lillo Ferlisi, Lillo Marino, Dario Costanzo, Antonio Cinquemani, Rino La Gaipa, Giuseppe Agnello, Gerlando Nocera, Alessandro Vita, Peppe Consentino.

