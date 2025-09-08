Ha bloccato un’autovettura, con a bordo madre e figlio, in via Gamez e sotto la minaccia di un coltellaccio, ha letteralmente “strappato” dalle mani dell’uomo un borsello, all’interno del quale c’erano 150 euro, un telefono cellulare, documenti ed effetti personali. La rapina è stata messa a segno, sabato sera, in pieno centro storico di Agrigento. Ad agire un bandito solitario, a volto scoperto, che dopo aver arraffato il borsello se l’è data a gambe levate.

Ad accorrere, non appena è stato lanciato l’allarme, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. L’intera zona, soprastante la via Atenea, è stata setacciata ‘palma a palmo’, ma del malvivente non è saltata fuori nessuna traccia. Gli investigatori, per cercare di identificare il delinquente, oltre a sentire la pensionata ottantacinquenne e il figlio cinquantenne hanno già acquisito alcuni filmati degli impianti di videosorveglianza della zona,

