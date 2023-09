L’attesa è finalmente terminata per gli amanti del cinema horror, perché da oggi potrete immergervi nell’oscurità e nel terrore al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Torna la suora più spaventosa del cinema dalla saga di “The Conjuring” in “The Nun II.” Questo nuovo capitolo promette di farvi saltare dalla sedia e di farvi trattenere il respiro durante tutta la proiezione.

La suora malefica è pronta a seminare il terrore in un’atmosfera gotica e inquietante, e gli spettatori possono aspettarsi una storia carica di suspense, orrore e colpi di scena. Se amate i brividi lungo la schiena e le storie paranormali, questo film è sicuramente un appuntamento imperdibile.

Le proiezioni sono disponibili in tre orari distinti: alle 18:00, alle 20:15 e alle 22:30, per adattarsi alle vostre preferenze e rendere la vostra serata al cinema ancora più speciale.

Le prenotazioni telefoniche sono aperte dalle 17:30, quindi non esitate a chiamare al numero 0922596016 per assicurarvi i vostri posti e preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica che vi terrà svegli di notte.

"The Nun II" è pronto a spaventarvi come mai prima d'ora, quindi se siete pronti per una dose di puro terrore, segnate questa data nel vostro calendario e preparatevi per una serata indimenticabile al Cinema Multisala Ciak di Agrigento.