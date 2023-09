Dal 14 settembre, gli amanti del cinema e dei misteri sono invitati a fare un viaggio nel tempo e nell’intrigo al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Questa volta, il protagonista indiscusso è il mitico detective Hercule Poirot, in una nuova avventura che promette di catturare l’attenzione degli spettatori.

Il film in questione, intitolato “Assassinio a Venezia,” è un adattamento di un classico di Agatha Christie. Questa autrice ha scritto alcune delle storie di mistero più amate di tutti i tempi, e il suo personaggio Poirot è diventato un’icona nel mondo della letteratura e del cinema.

In “Assassinio a Venezia,” Poirot si trova a Venezia, una città famosa per i suoi canali e il suo fascino senza tempo. Ma dietro la bellezza delle sue acque e dei suoi palazzi si nasconde un oscuro segreto che solo il grande detective può svelare. Il film promette suspense, intrighi e colpi di scena che terranno gli spettatori col fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Gli spettacoli sono previsti in tre diversi orari: alle 18:00, alle 20:30 e alle 22:30, per consentire a tutti di organizzare la propria serata al cinema in base alle proprie preferenze.

Per gli appassionati del grande schermo e dei misteri irrisolti, “Assassinio a Venezia” rappresenta un appuntamento imperdibile. Il Cinema Multisala Ciak di Agrigento si conferma ancora una volta come il luogo ideale per immergersi in storie avvincenti e godere di una vera esperienza cinematografica.

Non perdete l’opportunità di seguire le indagini di Hercule Poirot sul grande schermo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, potete contattare il Cinema Multisala Ciak di Agrigento al numero 0922596015.

Non vi resta che segnare questa data nel vostro calendario e prepararvi a vivere un’indimenticabile serata al cinema, immersi nell’atmosfera intrigante di “Assassinio a Venezia.” #cinemamultisalaciak #soloalcinema #cinemaagrigento