Un quarantacinquenne è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in via XXV Aprile ad Agrigento. A scontrarsi un’autovettura Fiat Panda e un Piaggio Liberty 150 condotto dal 45enne. Alla guida della Fiat Panda c’era invece un 35enne che è rimasto illeso.

Il centauro ha riportato dei traumi al volto e alla testa ed è stato portato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I poliziotti della sezione Volanti hanno effettuato i rilievi.