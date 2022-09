“The Look Of The Year Italy” nell’agrigentino: il Lounge Beach Scala dei Turchi sarà il quartier generale

Per tre gironi, 29, 30 settembre e sabato primo ottobre, il Lounge Beach Scala dei Turchi sarà il quartier generale del prestigiosissimo concorso di bellezza mondiale “The Look of the year”.

La prefinale nazionale avrà inizio a Gela per proseguire nel territorio agrigentino, con la finale nazionale, in un tour itinerante tra Scala dei Turchi, Valle dei Templi ed Agrigento città, dove si realizzerà lo spettacolo finale al Teatro Luigi Pirandello, sabato 1° ottobre alle ore 21:00. Al Lounge Beach appuntamento giovedì 29 giugno e venerdì 30 con una cena di gala e discoteca. Sarà possibile accedere nel locale attraverso prenotazione della cena o di un tavolo per la discoteca. Un vero spettacolo dove protagonista è la bellezza: quella di ragazze che si mettono in gioco, quella del sito e quella dell’organizzazione darò vita ad un evento di eleganza e della gioia. Musica, look estivi, movenze aggraziate nella passerella con vista mare.