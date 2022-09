Concerto al tramonto dell’agrigentino Tom Sinatra al CalaMambrù

Si potrà godere della chitarra dell’ agrigentino Tom Sinatra il prossimo primo ottobre sulla terrazza del CalaMambrù . L’artista darà vita ad un concerto live al tramonto immerso in uno scenario incantevole. Il chitarrista ha saputo esportare il suo talento in quasi tutto il mondo, si è fatto conoscere per la sua singolare capacità artistica che lo ha reso famoso e fatto apprezzare da un vasto pubblico. Il suo repertorio spazia dalla musica tradizionale siciliana a quella latino americana ed esplorando stili e generi diversi è riuscito a dare origine ad un genere musicale che rappresenta e costituisce la sua identità artistica. Start alle ore 19.