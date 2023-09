Il mondo delle classifiche sulle pizzerie ne conosce una nuova: The Best Pizza Chef 2023.

È stilata da The Best Chef ed è lo spin off di The Best Pizza Award già assegnato due volte. Durante l’evento The Best Chef Awards 2021 ad Amsterdam e The Best Chef Awards 2022 a Madrid. In questa nuova classifica che sancisce i migliori e avanguardisti al mondo troviamo la pizzeria Sitari della famiglia Sorce ad Agrigento.

Filippo e Giorgio affermano: “ Questa mattina al nostro risveglio abbiamo scoperto questa stupenda notizia, The Best Pizza ci ha inserito nella loro classifica, tra i migliori pizzaioli al mondo, le nostre fatiche e i nostri sogni prendono forma, una forma a forma di cerchio che unisce tutto il mondo, nella parola più buona è golosa: PIZZA, dedichiamo questo premio ai nostri genitori, loro da sempre ci hanno insegnato che senza lo studio e la dedizione non si arriva da nessuna parte e ci hanno insegnato l’arte dell’accoglienza tutta siciliana, se vi capita di passare da noi li trovere in sala ad accogliervi e darvi i migliori consigli sul menù”.

Nata dall’idea di quattro ragazzi, Giorgio, Filippo, Alberto e Giorgio Sorce (rispettivamente di 28, 27,19 e 21 anni) l’esperienza Sitari, offre, non solo prodotti di qualità e del territorio siciliano, ma anche uno sguardo alla tradizione aspirando comunque al rinnovamento (innovazione). L’utilizzo di materie prime del territorio siciliano, accentua la voglia di riscoperta di una tradizione culinaria che sembrava quasi persa o dimenticata.