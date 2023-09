Si terrà mercoledì 27 settembre al Castello Chiaramontano di Favara un nuovo seminario del Gal Sicilia Centro Meridionale in vista della programmazione europea 2021- 2027. L’Amministrazione comunale di Favara con sindaco Antonio Palumbo tramite l’impegno costante del vice sindaco Antonio Liotta e con l’architetto Giacomo Sorce responsabile della Posizione Organizzativa n. 7, continua a porre particolare attenzione al rapporto istituzionale con il GAL Sicilia Centro Meridionale. “Riteniamo strategico- fanno sapere dal comune di Favara-organizzare nella nostra città il Seminario Consultivo, con la piena disponibilità del Direttore del GAL, Architetto Olindo Terrana e dell’avvocato. Salvatore Pitrola Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gruppo di Azione Locale, per presentare la “ Strategia di Sviluppo Rurale , Turistico e Culturale” e analizzare le “ opportunità di finanziamento” specifico di cui potranno usufruirne le Aziende, le Start up, le Associazioni del territorio. Il seminario- aggiungono dal municipio- sarà una valida occasione per approfondire tematiche fondamentali utili a garantire flussi economici, sviluppo turistico e culturale. Siamo certi- concludono- che l’impegno organizzativo dello staff del GAL e del dottor Agronomo Carmelo Vetro troverà risposta di partecipazione attiva da parte delle Associazioni di categoria e dei nostri imprenditori”. L’incontro avrà inizio alle 17