E’ stato un evento di grande impatto, quello organizzato e promosso dalle Associazioni Power horse e Amici del cavallo tenutosi lo scorso sabato 23 allo Stadio Comunale di San Giovanni Gemini. Un’iniziativa nata per raccogliere fondi utili alla creazione di un centro di hippoterapia per bambini autistici. Una nobile causa sposata prontamente e con grande entusiasmo anche dal gruppo storico Conti Moncada Signori di Cammarata e San Giovanni Gemini, che ha appunto tra i principali scopi statutari, proprio quello della solidarietà. Un valore aggiunto per una manifestazione che, grazie alla presenza delle associazioni presenti sul territorio, ha saputo unire realtà diverse per un comune obiettivo. Il numeroso pubblico ha così potuto godere di uno spettacolo eccezionale, in una serata ricca di meraviglia, grazia ed eleganza. Un’esperienza nuova che arricchisce il gruppo storico Conti Moncada, che ha sfilato tra gli applausi del pubblico insieme alle accompagnatrici capitanate dalla signora Francesca Nocera, di supporto allo stesso in tutti gli eventi.

Vivi ringraziamenti da parte della presidente, Fabiola Mangiapane, e della vicepresidente, Irene Genuardi, all’associazione Power horse, nella persona del vicepresidente, Francesco Nocera, al responsabile dell’associazione Amici del cavallo. Pino Lo Groi, ed al suo presidente Gaetano Nocera, per l’iniziativa e per aver voluto fortemente la presenza del gruppo a far da cornice alla manifestazione.