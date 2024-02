Tragedia sfiorata in piazza Pirandello proprio accanto al portone di ingresso del Municipio. Questa mattina a causa delle forti raffiche di vento una tettoia è volata via da uno dei palazzi di fronte il Comune finendo poi sulla piazza. Fortunatamente in quel momento, anche per la pioggia non erano presenti passanti. In queste ore non solo Agrigento ma tutta l’ Italia è interessata dal passaggio di un ciclone che sta portando maltempo, piogge e venti di burrasca soprattutto nelle zone costiere.