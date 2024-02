In uscita il 14 febbraio prossimo il videoclip del brano “TI PORTO VIA” scritto e composto da Dario Caporaso, batterista di San Colombano al Lambro e interpretato da Chiara Casula cantante agrigentina che ha collaborato per lungo tempo con l’ufficio comunicazione di Confartigianato Imprese Pavia.

Il video è stato promosso con vero piacere dall’Associazione Artigiani, presente sul territorio pavese da oltre 70 anni con scopi di tutela e rappresentanza delle micro e piccole imprese e da Volasì The Real di Marcella Mocci, hair stylist di Pavia.

Il brano fa parte del progetto discografico “Mary leggeva le foto” e segue la pubblicazione del primo videoclip “Recita!” avvenuto a novembre 2022.

“Ti porto via” è incluso nella Trilogia di genere teatrale con rivisitazione cinematografica scritta dall’attore romano Simone Caputi e la Regia di Bassel Arkadan.

L’album (in lavorazione da febbraio 2022) racchiude alcune tematiche particolari quali l’amore, l’attesa, il riscatto.

Tematiche messe in risalto attraverso alcune citazioni di autori, poeti e scrittori come Catullo, (nel brano DAMMI MILLE BACI) poeta noto per l’intensità delle passioni amorose espresse, per la prima volta nella letteratura latina. Dante Alighieri , nel brano RECITA, e per finire Samuel Beckett (nel brano TI PORTO VIA) viene citata l’opera teatrale Aspettando Godot. Quest’ultimo brano propone il tema della solitudine, dell’attesa, ma anche del riscatto, a patto che vi sia un lavoro profondo e onesto con se stessi.