Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Si sono vissuti momenti di paura in pieno centro cittadino a Palma di Montechiaro per uno spaventoso incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto in via Pigafetta. L’auto si è completamente capovolta, e il conducente che viaggiava da solo, è rimasto miracolosamente illeso dopo essere stato estratto dall’abitacolo.

L’uomo è stato comunque trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato provocato dal malfunzionamento dei freni. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Palma e i carabinieri della locale Stazione.