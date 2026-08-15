Qualcuno ha lasciato la testa mozzata di un animale davanti l’abitazione di una pensionata ottantenne residente a Raffadali. Un gesto che non lascerebbe dubbi sulla matrice intimidatoria. A fare la brutta scoperta è stata la stessa proprietaria dell’immobile. Subito s’è recata alla caserma dei carabinieri della Stazione di Raffadali, ed ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di minacce.

Le indagini mirano a fare luce sull’inquietante “messaggio”. Un fascicolo è stato, naturalmente, aperto dalla Procura di Agrigento. E i militari hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana e avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del ritrovamento, capire chi possa aver lasciato la testa e chiarire il contesto nel quale è avvenuto il ritrovamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp