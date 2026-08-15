Oltre 340 veicoli rubati in appena dodici mesi in provincia di Agrigento. Sono 248 le automobili finite nelle mani dei ladri, alle quali si aggiungono più di 90 tra moto e motorini. I dati emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Un fenomeno che nell’Agrigentino assume dimensioni significative, anche se i numeri restano lontani da quelli registrati nelle due principali province siciliane. Complessivamente, nell’Isola sono state infatti rubate 15.555 automobili, oltre a più di 4.800 tra motocicli e ciclomotori.
A fronte di numeri così elevati, l’Osservatorio di Facile.it evidenzia un altro dato: in Sicilia appena il 15,3% degli automobilisti ha scelto di proteggere il proprio veicolo con una polizza contro il furto.
Analizzando esclusivamente i furti di automobili, la provincia più colpita è Palermo, con 7.393 vetture sottratte. Segue Catania con 5.709. Molto più distanziate Siracusa, con 742 furti, e Messina, con 678.
Al quinto posto si trova Ragusa, dove sono state rubate 324 auto, seguita proprio da Agrigento con 248 vetture sottratte in un anno. Chiudono la graduatoria siciliana Caltanissetta con 190 furti, Trapani con 179 ed Enna, dove le auto rubate sono state 84.
I dati restituiscono dunque la fotografia di un fenomeno che continua a interessare anche il territorio agrigentino: considerando insieme automobili, moto e motorini, quasi un mezzo al giorno viene rubato in provincia di Agrigento.
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