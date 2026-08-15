Ha “visitato” la piattaforma di annunci online ed ha fiutato l’affare per l’acquisto di uno scooter, ma dopo avere sborsato il denaro concordato attraverso due bonifici bancari, ben 600 euro, nei giorni successivi, ha capito di essere caduto nella rete di un truffatore senza scrupoli. La vittima è un impiegato pubblico di Agrigento residente a Comitini, quarantanovenne. L’uomo ha formalizzato la denuncia contro ignoti ai carabinieri della locale Stazione.

E i militari dell’Arma, dopo alcune indagini, sono risaliti all’intestatario del conto corrente: un trentasettenne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, residente a Cirò Marina nel Crotonese. L’individuo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di truffa. Il conto corrente, nei giorni scorsi, era stato svuotato.

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