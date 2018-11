Testa al Tortona per la Fortitudo Agrigento

La seconda tappa del Fortitudo Agrigento on the road, 2.0 si è tenuta a Ribera. I biancazzurri si sono allenati al PalaTornambè. All’evento hanno preso parte diversi giovani atleti dell’Asd Basket Ribera. Non si sono allenati con la squadra, i giocatori: Marco Evangelisti e Tommaso Guariglia, fermi per infortunio

La Fortitudo Agrigento a Ribera ma con la testa al Tortona. I biancoazzurri ieri pomeriggio si sono allenati a Ribera nell’ambito del tour per i palazzetti dell’Agrigentino. La squadra di Franco Ciani prepara la sfida calinga di domenica prossima: al PalaMoncada arriva la Betram Tortona. Per Agrigento occhi puntati sulle condizioni di Marco Evangelisti. Il capitano domenica scorsa a Scafati non ha mai svestito la tuta; segno che qualche problema c’è. Saranno gli esami medici a stabilire i tempi di recupero del giocatore. La società non ha ancora diramato nessun bollettino medico, ma al momento il suo impiego resta in dubbio. Intanto, come detto, dopo aver fatto tappa al PalaNicosia il mese scorso, il “viaggio on the road” per le strutture della provincia continua. L’allenamento della Fortitudo al Pala Nino Tornambè della città delle arance è stato accolto con tanto entusiasmo. Ovviamente è stata l’occasione per richiamare i tanti appassionati di una città che ha una tradizione cestistica di tutto rispetto.

Un entusiasmo davvero contagioso quello della Fortitudo. Agrigento, infatti, arriva alla sfida di domenica prossima forte del suo terzo posto in classifica. È a quota 12, frutto di 6 vittorie e 3 sole sconfitte. Tortona, ben distaccata in classifica, ha solo 6 punti con un tabellino di marcia opposto: 9 partite perse e 3 sole vinte. Eppure anche questa volta servirà un Agrigento al top per avere ragione degli avversari. Recuperare energia dopo l’ultima sfida di Scafati, che ha avuto un epilogo ai supplementari, sembra essere un imperativo, tanto più che oltre ad Evangelisti, Agrigento fa i conti con l’assenza di Tommaso Guariglia.

Domenica iniziativa di solidarietà al palazzetto. La Fortitudo Agrigento a sostegno della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori – insieme per la promozione della prevenzione. I “giganti” hanno deciso di metterci la faccia. Domenica 2 dicembre in occasione della gara casalinga, la Fortitudo Agrigento, indosserà le maglie donate dalla Lilt Agrigento. Le t-shirt, alla fine della gara, verranno regalate ai tifosi. Le undici maglie messe a disposizione dalla Lilt, verranno autografate dai giocatori della Fortitudo Agrigento. Il lancio della maglia verrà fatto alla fine della partita tra i biancazzurri e Tortona