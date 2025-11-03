Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di motori: alla RN Motors di Agrigento arriva un test drive speciale dedicato alla nuova Dacia Bigster mild hybrid-G 140, con la partecipazione esclusiva di un driver professionista inviato da “Quattroruote”.

L’evento – organizzato in collaborazione con Dacia Italia – permetterà di provare su strada il nuovo SUV che ridefinisce il concetto di efficienza e versatilità, unendo comfort, prestazioni e sostenibilità ambientale.

La Bigster mild hybrid-G 140 è la grande novità della casa romena: un modello che segna il debutto del motore turbo 3 cilindri 1.2 benzina/GPL, abbinato a un sofisticato sistema mild hybrid a 48V. Il risultato è un’auto potente e parsimoniosa: 140 cavalli, fino al 10% di riduzione dei consumi e emissioni a partire da 118 g/km di CO₂.

Grazie alla doppia alimentazione benzina/GPL, la Bigster garantisce oltre 1.400 km di autonomia complessiva, con un risparmio medio di 40 euro a pieno e un -10% di emissioni di CO₂ rispetto alle versioni tradizionali.

Il passaggio da un carburante all’altro avviene in modo rapido e impercettibile, tramite un commutatore integrato sul cruscotto. L’ibridazione leggera entra in funzione nelle fasi di avviamento e accelerazione, migliorando sia la fluidità di guida che l’efficienza complessiva.

Un’occasione perfetta, dunque, per scoprire da vicino il nuovo SUV Dacia e provare l’esperienza di guida insieme agli esperti di Quattroruote.

👉 Prenota subito il tuo test drive su rnmotors.concessionaria.dacia.it/quattroruote

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp