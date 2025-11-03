Nell’ultimo ventennio, la chirurgia refrattiva ha vissuto una trasformazione radicale grazie, soprattutto, all’introduzione della Femtolasik, una tecnica laser che ha ridefinito gli standard di sicurezza, precisione e comfort nella correzione dei difetti visivi. Miopia, ipermetropia e astigmatismo, che per decenni hanno costretto milioni di persone all’uso quotidiano di occhiali o lenti a contatto, oggi possono essere corretti in modo definitivo grazie a un intervento rapido, indolore e altamente personalizzato.

La tecnica Femtolasik si distingue dalla Lasik tradizionale per l’utilizzo di un laser a femtosecondi, uno strumento capace di creare il flap corneale senza l’impiego di lame meccaniche. Questo significa maggiore precisione, minore invasività e una riduzione significativa dei rischi post-operatori. Il laser agisce in pochi secondi, con una delicatezza tale da preservare i tessuti oculari e garantire una guarigione più rapida. L’intervento dura complessivamente meno di due minuti per occhio, è completamente indolore e la visione migliora già nelle prime ore successive.

Il Gruppo Refrattivo Italiano è tra i pionieri nell’adozione di questa tecnologia in Italia. I suoi centri si avvalgono di macchinari di ultima generazione e di un’équipe di professionisti con competenze trasversali, che spaziano dall’oftalmologia alla diagnostica avanzata. Ma ciò che rende l’approccio del gruppo davvero distintivo è la centralità del paziente: ogni percorso è costruito su misura, a partire da una valutazione preliminare approfondita che analizza non solo la struttura dell’occhio, ma anche lo stile di vita, le esigenze visive e le aspettative personali.

La personalizzazione è il cuore del metodo. Non esistono soluzioni standard, ma trattamenti calibrati al micron, grazie a software di mappatura corneale e sistemi di guida laser assistita. Questo consente di ottenere risultati eccellenti, con una qualità visiva che supera quella ottenuta con occhiali o lenti. Inoltre, il recupero è sorprendentemente veloce: la maggior parte dei pazienti torna alle proprie attività quotidiane entro 24-48 ore, senza fastidi significativi.

Purtroppo, la tecnica Femtolasik non è indicata per tutti: per verificare l’idoneità è necessario sottoporsi a una serie di esami che valutano lo spessore corneale, la stabilità del difetto visivo e l’eventuale presenza di patologie oculari. Ma per chi risulta idoneo, rappresenta una delle soluzioni più avanzate e affidabili disponibili oggi per dire addio a occhiali e lenti a contatto e, soprattutto, risolvere difetti che spesso possono generare fastidio o disagio.

Il Gruppo Refrattivo Italiano accompagna il paziente in ogni fase: dalla prima visita informativa al follow-up post-operatorio, garantendo un’assistenza continua e un dialogo aperto. La tecnologia, per quanto sofisticata, è sempre al servizio della persona. E quando è guidata da mani esperte e da una visione centrata sull’individuo, può davvero migliorare la qualità della vita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp