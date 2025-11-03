Open Day allo Studio D’Alessandro Sicurella: focus su faccette dentali e allineatori trasparenti

Domani, 4 novembre, lo Studio Odontoiatrico D’Alessandro Sicurella apre le porte per un Open Day interamente dedicato alle faccette dentali e agli allineatori trasparenti, due delle soluzioni più innovative e richieste per migliorare il sorriso in modo naturale, armonioso e personalizzato.

Durante la giornata, i partecipanti potranno ricevere una consulenza personalizzata con professionisti qualificati, pronti a illustrare i vantaggi e le potenzialità di questi trattamenti di odontoiatria estetica avanzata.

Le faccette dentali rappresentano una soluzione di altissimo livello: sottili lamine in ceramica o composito applicate sulla superficie dei denti anteriori, ideali per correggere difetti di forma, colore, dimensione o posizione. Grazie alle moderne tecniche minimamente invasive, l’applicazione è rapida, sicura e duratura, con risultati estetici naturali e resistenti nel tempo.

Gli allineatori trasparenti, invece, offrono un’alternativa discreta e confortevole all’apparecchio tradizionale. Realizzati su misura tramite impronta digitale, permettono di allineare gradualmente i denti senza fili né attacchi metallici, garantendo comfort, libertà e un’estetica impeccabile anche durante il trattamento. Facili da rimuovere per i pasti e l’igiene orale, assicurano risultati eccellenti in tempi brevi.

L’Open Day è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le più moderne tecnologie nel campo dell’odontoiatria estetica e per scoprire, con l’aiuto di esperti, il trattamento più adatto alle proprie esigenze.

📞 Per partecipare è necessario prenotare un appuntamento:

📱 334 9406501

☎️ 0922 441480

Un sorriso perfetto è il miglior biglietto da visita. Domani, allo Studio Odontoiatrico D’Alessandro Sicurella, scoprirlo sarà semplice, professionale e su misura per ogni paziente.

