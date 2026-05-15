Alla guida di un’auto senza patente, poiché mai conseguita, non si ferma all’Alt imposto dai carabinieri e fugge. È successo a Licata dove un 21enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e denunciato a piede libero.

Il giovane era al volante di una Fiat Cinquecento quando i militari dell’Arma, impegnati in un posto di controllo, lo hanno fermato. Il conducente, piuttosto che accostare, ha ben pensato di darsi alla fuga con manovre azzardate. Dopo un breve inseguimento ha abbandonato l’auto in strada cercando di scappare a piedi tra i campi.

È stato subito identificato e rintracciato dai carabinieri della Stazione di Licata e dai loro colleghi della sezione Radiomobile e, da lì a poco, denunciato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp