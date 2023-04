Terza giornata del Concorso “Uno, nessuno e centomila” alla scoperta dei luoghi pirandelliani

Proseguono, ad Agrigento, le attività e i laboratori teatrali del Concorso Uno, Nessuno e Centomila, giunto alla sua VI edizione. Gli studenti provenienti da ogni parte del mondo oggi , 19 aprile, alla scoperta dei luoghi pirandelliani e della Strada degli Scrittori. Grande successo ha riscosso ieri, 18 aprile, il laboratorio sulle maschere pirandelliane, coordinato dall’autore e regista Giovanni Volpe, che si è svolto al Teatro Pirandello. Applaudito è stato il contributo della regista ceca Silvia Gregorova, che con il film “La prima notte”, tratto dall’omonima novella di Luigi Pirandello ha recentemente riscosso ottimi riscontri di pubblico e di critica e ha vinto premi internazionali, gli ultimi dei quali a Los Angeles e a Parigi. Analogo consenso, stamattina, si è avuto per le visite ai luoghi di Luigi Pirandello, nel cuore di Girgenti, con lo scrittore e poeta Beniamino Biondi, e a Racalmuto, terra di origine di Leonardo Sciascia, con il giornalista Salvatore Picone.

Altro appuntamento al Teatro Pirandello è in calendario oggi pomeriggio con i laboratori teatrali e le rappresentazioni delle drammaturgie in gara. Interviene il cantapoeta di Fernando Pessoa e Luigi Pirandello, Mariano Deidda.

I laboratori teatrali e le rappresentazioni delle drammaturgie si terranno anche domani mattina, 20 aprile, sempre al Teatro Pirandello. Alle 13 seguirà una visita guidata al Giardino della Kolymbethra e al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con training nei siti e ancora laboratori. La giornata volgerà al termine con un’ultima escursione alla Casa Natale di Luigi Pirandello. Infine, chiusura in bellezza con il Jam Musicale, a cui parteciperanno tutti gli studenti.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Uno Nessuno e Centomila” e promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comune di Agrigento, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, il Distretto Turistico “Valle dei Templi”, “La Strada degli Scrittori”, l’Accademia di Belle Arti Michelangelo e Coopculture.

Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficialewww.concorsounonessunoecentomila.it, nelle pagine Facebook, Instagram e TikTok “Concorso Uno, Nessuno e Centomila”.