Aica, bandita la gara per gli interventi alle reti idriche e ai collettori fognari

Da ieri, nella sezione tuttogare, sul sito istituzionale di Aica, è pubblicato l’avviso rivolto agli operatori economici per l’aggiudicazione dei lavori che interesseranno le reti idriche e i collettori fognari inseriti nel “Lotto 1 zona Sciacca”, quindi nei comuni di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Montevago, per un importo complessivo pari a 335mila euro compresi gli oneri per la sicurezza.

Gli interventi, la cui durata è stimata in 12 mesi, sono finalizzati al mantenimento in efficienza, alle riparazioni dei guasti, alla sostituzione, ricostruzione e adeguamento delle reti idriche e fognarie e dei relativi allacci d’utenza, comprensive di lavori idraulici, edili e stradali necessari.

Le sedi viarie e i marciapiedi insistenti nelle aree interessate dai lavori, saranno sottoposti a interventi di ripristino. “Siamo lieti che l’Azienda sia pienamente operativa in settori strategici per la nostra provincia – afferma Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica – Si tratta di interventi volti ad efficientare le reti e i collettori così da apportare un significativo miglioramento dei servizi erogati da Aica sul territorio”.