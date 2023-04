Nessuno escluso coinvolge gli alunni della scuola primaria di Agrigento Centro e gli anziani dell’Unitre, tra bellezza e storia

Dopo l’incontro con gli studenti dell’istituto Odierna, diretto da Annalia Todaro, a Palma di Montechiaro, dove è stato proiettato il docufilm dal titolo “Cambieresti”, Nessuno escluso, il progetto gestito dall’associazione Humus, presieduta da Lillo Alaimo Di Loro, si è spostato all’istituto comprensivo Agrigento Centro, diretto, da Rosetta Greco, dove ieri si è svolta la prima parte del laboratorio “Il giardino a scuola”. “Insieme con un gruppo di circa 50 ragazzi – racconta Lillo Alaimo Di Loro – abbiamo analizzato il contesto verde partendo dall’importanza della biodiversità in ambiente urbano e della bellezza come antefatto del bene. La prima parte del laboratorio si è svolta in una grande aula di Agrigento centro raccontando ai ragazzi la funzione anche sociale di ogni pianta spontanea dimostrando loro come nessuna pianta sia inutile o può essere definita semplicemente erbaccia e, anzi, ha una storia da raccontare. A un’azione di pulitura svolta in loco, è seguita la progettazione in classe con le relative ipotesi di mettere a dimora nuove piante per creare maggiore armonia e condizione di bellezza”. Nel pomeriggio di martedì, 18 aprile, Nessuno escluso si è spostato a Racalmuto. Nel contesto del sotto progetto Ben Essere, si è tenuta una conversazione sul tema “Il valore dei vissuti per la promozione del territorio”. “Abbiamo dedicato il pomeriggio ai soci dell’Unitre, presieduto da Giuseppe Lauricella – prosegue Lillo Alaimo Di Loro – Un gruppo foltissimo di anziani che hanno partecipato a una visita guidata nel centro storico e al teatro Regina Margherita dove ci siamo soffermati parlando del valore della memoria e, successivamente, al castello chiaramontano dove tutti insieme abbiamo sperimentato una degustazione di prodotti locali cucinati con antiche ricette. Ricette, e questa è la parte interessante, alle quali ciascun socio dell’Unitre ha dato il proprio contributo, dimostrando come anche il cibo può essere preparato in base alla memoria storica di una comunità”. Il prossimo appuntamento con Nessuno escluso è fissato per il 21 aprile prossimo all’azienda Vassallo a Campobello di Licata. Il progetto Nessuno escluso è finanziato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, Pesca mediterranea e Sviluppo rurale – PSR Sicilia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.9