Nella prestigiosa cornice della Sala Zeus del Museo Archeologico “Pietro Griffo”, si è svolto l’incontro “Terza Età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione”, promosso dall’Associazione 50&Più Agrigento in collaborazione con Confcommercio Agrigento. L’iniziativa, fortemente orientata alla responsabilizzazione digitale dei cittadini senior, si inserisce nel più ampio impegno delle due organizzazioni nel favorire percorsi di inclusione, tutela e aggiornamento costante delle competenze.

L’appuntamento ha costituito un’importante piattaforma di dialogo tra esperti, istituzioni e comunità, con l’obiettivo di colmare il divario digitale e rafforzare la capacità dei cittadini della terza età di utilizzare in modo sicuro e autonomo strumenti digitali e canali di comunicazione. I lavori, coordinati con professionalità dall’Avv. Angelo Collura, hanno visto la partecipazione di autorevoli relatori: il dott. Pietro Fattori dell’INPS di Agrigento, il giornalista Stelio Zaccaria, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo e il professore e sociologo Francesco Pira, che hanno offerto contributi di alto profilo su sicurezza informatica, corretta fruizione dei servizi digitali e rischi connessi all’uso improprio dei media.

I saluti istituzionali sono stati affidati al presidente dell’Associazione 50&Più Agrigento, Calogero Collura, al vicepresidente vicario di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi, al sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, e al Questore di Agrigento, dott. Palumbo. Tutti hanno ribadito il valore strategico di iniziative capaci di generare cultura digitale, prevenzione delle truffe e maggiore autonomia nell’utilizzo delle tecnologie.

L’incontro si è rivelato un momento altamente partecipato e ricco di contenuti, favorendo la condivisione di esperienze, buone pratiche e strumenti utili alla quotidianità dei cittadini senior. Il direttore di Confcommercio Agrigento, Antonio Giardina, e il segretario dell’Associazione 50&Più, Claudio Iacono, hanno espresso un sentito ringraziamento ai relatori, alle istituzioni intervenute, ai funzionari e a tutti i partecipanti, sottolineando come la sinergia tra enti e comunità continui a rappresentare un modello virtuoso di collaborazione e coesione territoriale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp