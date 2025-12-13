Furto ai danni del bar di piazza Umberto I nel centro di Comitini. I ladri hanno portato via le cassette portamonete di due slot, una macchina cambiamonete, soldi in contanti in banconote e monete e varia merce. Tutto quanto durante le ore notturne mentre l’attività lavorativa era chiusa.

I malviventi sono penetrati nell’esercizio commerciale, dopo aver scassinato la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno disattivato il sistema di videosorveglianza, poi hanno rubato il denaro. Quindi si sono dileguati. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario. I carabinieri, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.

