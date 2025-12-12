Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, si racconta attraverso tre appuntamenti di trekking urbano guidato, realizzati da Confcommercio Imprese Cultura Agrigento.

Nei giorni 14, 21 e 28 dicembre 2025, la città sarà protagonista di un viaggio a piedi tra storia, arte e identità, alla scoperta dei luoghi simbolo del capoluogo, delle mostre e delle istallazioni realizzate per l’anno della Capitale della Cultura.

Le passeggiate, con partenza da Piazza Marconi alle ore 9:00 e alle ore 16:00, si svolgeranno in modalità silent: i partecipanti saranno muniti di cuffie wireless che permetteranno di immergersi completamente nei racconti, nelle storie e nelle suggestioni di una città straordinaria. Un’esperienza avvolgente che consentirà di ascoltare le narrazioni lungo il percorso senza interferenze, valorizzando ancor di più l’atmosfera del Borgo di Girgenti.

Il trekking urbano condurrà i partecipanti tra vicoli, scorci suggestivi, beni monumentali e le mostre che stanno ridisegnando il volto culturale della città in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

L’iniziativa è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link https://agrigentoinfoapp.vacanze.app/urban-trekking

Un invito a riscoprire Agrigento camminando, ascoltando e lasciandosi guidare dalla sua storia millenaria e dal suo nuovo futuro culturale.

