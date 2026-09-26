Ha rivolto pesanti minacce di morte nei confronti della moglie davanti ai figli piccoli. L’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Licata ha evitato il peggio, permettendo di mettere in sicurezza la donna e i suoi figli minorenni. I militari hanno attivato d’urgenza le procedure del “Codice Rosso”. La madre e i bambini sono stati così trasferiti in una struttura protetta ad indirizzo segreto.

L’uomo, un quarantenne del luogo, è stato deferito in stato di libertà. L’episodio di violenza domestica è scaturito per motivi del tutto futili, ma sarebbe stato esasperato dal pesante stato di alterazione psicofisica del capofamiglia, dovuto all’abuso di bevande alcoliche. L’allarme era scattato al 112 per una lite in famiglia all’interno di un’abitazione.

I carabinieri, una volta varcata la porta dell’appartamento, hanno avuto il loro daffare per calmare l’esagitato.

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