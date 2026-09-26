Un prestigioso riconoscimento scientifico e culturale echeggia tra Roma e la Valle dei Templi. La dottoressa Marialuisa Zegretti, nota archeologa medievista e specialista in archeologia cristiana, è stata ufficialmente ammessa in qualità di Accademico Associato all’Accademia Tiberina di Roma. Fondata nel 1813 e storicamente legata a giganti della cultura italiana come Giuseppe Gioachino Belli, Ugo Foscolo e Antonio Canova, l’Accademia Tiberina rappresenta da oltre due secoli un punto di riferimento per la promozione delle lettere, delle arti e delle scienze a livello internazionale.

L’ingresso della studiosa agrigentina tra gli “Accademici Attivi” dell’istituto capitolino non è soltanto un traguardo personale, ma un motivo di orgoglio e una straordinaria opportunità per l’intero panorama culturale della Sicilia centro-meridionale.Un percorso guidato dalla passione per la storia Il titolo giunge a coronamento di un percorso scientifico di altissimo profilo.

Dottore di ricerca in Archeologia Medievale presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma in cotutela con l’università La Sapienza di Roma, la dottoressa Zegretti ha firmato negli anni numerose e rilevanti pubblicazioni scientifiche, distinguendosi per i suoi studi specialistici (tra cui le note ricerche sul complesso paleocristiano di San Pancrazio sulla via Aurelia a Roma) e per il suo costante impegno nell’indagine topografica e cartografica storica della Sicilia.

“Questo riconoscimento assume un significato ancora più profondo e concreto per il territorio agrigentino – si legge in una nota diffusa dal Circolo dei Nobili -. Marialuisa Zegretti è infatti l’anima e la guida della straordinaria rinascita culturale del Circolo dei Nobili di Agrigento in via Atenea, rinato grazie all’azione dell’associazione Omnia Labor APS. La nomina ad Accademico Associato permetterà di creare un canale preferenziale e istituzionale diretto tra Roma e Agrigento. “Questo titolo non è un traguardo statico, ma un punto di partenza,” commenta la dottoressa Zegretti. “La mia intenzione è mettere questa nomina al servizio della nostra terra.

L’Accademia Tiberina offre strumenti straordinari come patrocini, collaborazioni editoriali ed egide scientifiche. Sarà l’occasione perfetta per proiettare le attività del Circolo dei Nobili e le ricerche su una vetrina di respiro nazionale, attivando sinergie culturali e scientifiche mai tentate prima.”Con questo nuovo e autorevole legame romano, Agrigento e il suo storico Circolo si confermano laboratori culturali in piena fermentazione, capaci non solo di custodire la memoria, ma di dialogare alla pari con le più antiche istituzioni culturali d’Italia.

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