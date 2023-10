I carabinieri della Compagnia di Licata hanno setacciato ‘palmo a palmo’ il territorio di Palma di Montechiaro. Controllate 82 persone, svolti accertamenti su 51 veicoli, sequestrati tre ciclomotori e due autovetture senza assicurazione ed elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada pari a circa 5.600 euro. Infine due palmesi sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento per detenzione illegale di sostanze stupefacenti per uso personale.